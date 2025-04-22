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Испания в 2025 году достигнет целевого показателя НАТО по расходам на оборону

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Испания в 2025 году нарастит расходы на обороны и достигнет установленного НАТО целевого показателя в 2% ВВП, заявил премьер-министр страны Педро Санчес. Его слова приводят европейские СМИ.

"Наш план поможет нам достигнуть показателя за рекордно короткое время. Испания внесет свой вклад в оборону Европы", - сказал он.

В этих целях Мадрид планирует инвестировать 10,5 млрд евро в течение 2025 года в оборону. В частности, эти средства пойдут на закупку вооружений, усиление кибербезопасности и увеличение численности вооруженных сил.

"Если бы вы спросили меня об инвестиционных приоритетах моего правительства в сфере безопасности и обороны несколько лет назад, очевидно, мой ответ был бы другим. Не потому, что изменились наши ценности, но потому, что изменился мир", - подчеркнул Санчес.

Европейские СМИ отмечают, что Испания значительно отстает от других западных стран по расходам на оборону. Так, в 2024 году оборонные траты Мадрида составили 1,3% ВВП.

В январе, выступая по видеосвязи на Всемирном экономическом форуме в Давосе, президент США Дональд Трамп сказал, что будет добиваться того, чтобы партнеры по НАТО тратили на оборону не менее 5% ВВП.

Давос Дональд Трамп Испания НАТО Педро Санчес США
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