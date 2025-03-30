Трамп уверен, что Гренландия так или иначе войдет в состав США

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Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в том, что Гренландия станет американской.

"Мы получим Гренландию - 100%", - сказал он в интервью телеканалу NBC News.

По словам американского президента, "существует хорошая возможность, что это будет возможно сделать без применения военной силы, однако исключать ничего нельзя".

На днях Гренландию посетил вице-президент США Джей Ди Вэнс. По его словам, в будущем остров, вероятно, получит независимость от Дании, после чего США начнут работу с Гренландией по налаживанию двусторонних отношений.

Ранее Трамп неоднократно заявлял, что хотел бы видеть Гренландию в составе США.