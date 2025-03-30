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Трамп уверен, что Гренландия так или иначе войдет в состав США

Трамп уверен, что Гренландия так или иначе войдет в состав США
Фото: Win McNamee/Getty Images

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в том, что Гренландия станет американской.

"Мы получим Гренландию - 100%", - сказал он в интервью телеканалу NBC News.

В миреТрамп заявил, что Гренландия нужна США для обеспечения мировой безопасностиЧитать подробнее

По словам американского президента, "существует хорошая возможность, что это будет возможно сделать без применения военной силы, однако исключать ничего нельзя".

На днях Гренландию посетил вице-президент США Джей Ди Вэнс. По его словам, в будущем остров, вероятно, получит независимость от Дании, после чего США начнут работу с Гренландией по налаживанию двусторонних отношений.

Ранее Трамп неоднократно заявлял, что хотел бы видеть Гренландию в составе США.

США Дональд Трамп Гренландия
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