И.о. президента Южной Кореи пообещал сделать все возможное для плавной передачи власти следующему главе государства

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Исполняющий обязанности президента Южной Кореи Хан Док Су пообещал сделать все возможное, чтобы обеспечить плавную передачу власти следующему главе государства после того, как Конституционный суд подтвердил импичмент нынешнего лидера Юн Сок Еля.

"Я буду строго соблюдать Конституцию и закон, чтобы обеспечить без промедления формирование следующего правительства", - сказал Хан Док Су в обращении к нации.

"Я сделаю все возможное, чтобы президентские выборы прошли гладко и справедливо", - заверил он.

И.о. южнокорейского президента также пообещал позаботиться, чтобы страна "сохраняла твердую и непоколебимую позицию в области безопасности".

"Я также сделаю все, что в моих силах, чтобы обеспечить отсутствие сбоев в решении насущных вопросов, таких как торговые споры, и твердо поддерживать общественный порядок, чтобы наши граждане чувствовали себя в безопасности", - сказал он.

Хан Док Су призвал политические круги и Национальное собрание "отложить в сторону разногласия" и объединиться.

"Поскольку решение было принято в соответствии с нашим конституционным порядком, его необходимо уважать, а общественность должна мирно выражать свое мнение и демонстрировать зрелую гражданскую сознательность", - отметил он.

Тем временем правящая партия Южной Кореи "Гражданская сила" принесла извинения, заявив, что "смиренно принимает" решение КС об импичменте Юн Сок Еля.

"Несмотря на то, что это вызывает сожаление, "Гражданская сила" торжественно принимает и смиренно уважает решение Конституционного суда", - заявил исполняющий обязанности председателя экстренного комитета партии Квон Ен Се.

По его словам, правящая партия берет на себя "полную ответственность" за невыполнение своей роли. Он подчеркнул, что соблюдение решения суда является "способом поддержания демократии и верховенства закона".

Между тем главная оппозиционная "Объединенная демократическая партия" приветствовала решение Конституционного суда об отстранении президента Юн Сок Еля от власти как "великую победу народа".

Пресс-секретарь партии Чо Сон Рэ заявил: "Сегодня исторический день, когда мы защитили Конституцию и демократию от сил, которые стремились ее уничтожить".

Он призвал молодежь и партию "Гражданская сила" "смиренно принять волю народа и решение суда".

Конституционный суд единогласно поддержал решение об импичменте Юн Сок Еля, отстранив его от должности в связи с кратковременным введением военного положения в декабре. Теперь в Южной Корее в течение 60 дней должны пройти внеочередные президентские выборы.

Как сообщает агентство "Ренхап", вскоре после объявления вердикта суда официальные лица приспустили президентский флаг, вывешенный перед офисом главы государства. Ожидается, что Юн Сок Ель вскоре покинет президентскую резиденцию.