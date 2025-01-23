Поиск

В Южной Корее дело Юн Сок Ёля передали прокурорам для предъявления обвинения

В Южной Корее дело Юн Сок Ёля передали прокурорам для предъявления обвинения
Отстраненный от власти президент Южной Кореи Юн Сок Ёль
Фото: ЕРА/ТАСС

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Управление по расследованию коррупции среди высокопоставленных должностных лиц (CIO) Южной Кореи передало прокуратуре материалы по расследованию дела отстраненного от власти президента Юн Сок Ёля, чтобы ему предъявили обвинения в мятеже и злоупотреблении властью, сообщают в четверг южнокорейские СМИ.

CIO передало прокуратуре досье в 30 тыс. страниц. В управлении отметили, что Юн Сок Ёль отказывается сотрудничать со следствием.

В настоящее время отстраненный от власти президент находится под стражей.

В декабре 2024 года Юн Сок Ёль попытался ввести в стране военное положение для борьбы против политических оппонентов. Это решение вызвало возмущение жителей страны, а парламент быстро проголосовал за отмену военного положения. В итоге Юн Сок Ёль согласился отменить свое распоряжение.

После этого парламент страны проголосовал за импичмент президента. Теперь Конституционный суд должен решить, поддержать ли это решение и отстранить его от должности или отклонить импичмент.

Юн Сок Ёль Южная Корея
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

МИД РФ заявил, что контакты Лаврова с новым госсекретарем США еще не обсуждались

Власти Калифорнии эвакуируют более 30 тыс. человек из-за нового лесного пожара

Власти Калифорнии эвакуируют более 30 тыс. человек из-за нового лесного пожара

Саудовская Аравия планирует нарастить торговлю и инвестиции в США на $600 млрд

Brent подешевела до $78,72 за баррель

Что случилось этой ночью: четверг, 23 января

Госсекретарь США планирует посетить Панаму для обсуждения Панамского канала

Пентагон направляет на южную границу США военных, вертолеты и силы разведки

Пентагон направляет на южную границу США военных, вертолеты и силы разведки
Хроники событий
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии151 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне21 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5745 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе280 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2136 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов183 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова15 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау79 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России39 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости372 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России38 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ26 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });