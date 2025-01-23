В Южной Корее дело Юн Сок Ёля передали прокурорам для предъявления обвинения

Отстраненный от власти президент Южной Кореи Юн Сок Ёль Фото: ЕРА/ТАСС

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Управление по расследованию коррупции среди высокопоставленных должностных лиц (CIO) Южной Кореи передало прокуратуре материалы по расследованию дела отстраненного от власти президента Юн Сок Ёля, чтобы ему предъявили обвинения в мятеже и злоупотреблении властью, сообщают в четверг южнокорейские СМИ.

CIO передало прокуратуре досье в 30 тыс. страниц. В управлении отметили, что Юн Сок Ёль отказывается сотрудничать со следствием.

В настоящее время отстраненный от власти президент находится под стражей.

В декабре 2024 года Юн Сок Ёль попытался ввести в стране военное положение для борьбы против политических оппонентов. Это решение вызвало возмущение жителей страны, а парламент быстро проголосовал за отмену военного положения. В итоге Юн Сок Ёль согласился отменить свое распоряжение.

После этого парламент страны проголосовал за импичмент президента. Теперь Конституционный суд должен решить, поддержать ли это решение и отстранить его от должности или отклонить импичмент.