WP сообщила об уходе главы Агентства нацбезопасности США со своего поста

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Глава Агентства национальной безопасности США (АНБ) и Киберкомандования США генерал Тимоти Хо в четверг покинул оба поста, сообщает The Washington Post со ссылкой на источники.

По этим данным, помимо Хо, свой пост также покинула его заместитель в АНБ Венди Нобл: ее перевели на другую работу.

По информации газеты, за такие меры в отношении Хо и Нобл выступала придерживающаяся правых взглядов активист Лора Лумер, которая заявила о своей позиции президенту США Дональду Трампу в ходе встречи в среду. Также она призвала уволить еще несколько сотрудников АНБ, которые, по ее мнению, испытывают неприязнь к президенту.

Официальная причина увольнения не называется. Сам Трамп не подтверждал информацию СМИ. Однако ранее, отвечая на вопрос об АНБ, он заявил журналистам, что "мы всегда будем отпускать людей, которые нам не нравятся, или людей, которые, как нам кажется, не могут выполнять свою работу".