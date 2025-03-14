Поиск

NBC News сообщил о возможной оптимизации штата Агентства нацбезопасности США

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Агентство национальной безопасности США (АНБ) рассматривает возможности оптимизации работы в рамках стратегии, обозначенной главой департамента эффективности правительства Илоном Маском, сообщает в пятницу телеканал NBC News со ссылкой на представителей агентства.

По словам собеседников телеканала, "чтобы выполнить распоряжение администрации о сокращении численности персонала, АНБ рассматривает возможность предоставления сотрудникам досрочного выхода на пенсию или других вариантов отступных".

В миреИлон Маск назвал "абсурдно раздутым" штат ФедрезерваЧитать подробнее

Ранее в марте Маск написал в соцсети Х, что "АНБ нуждается в кардинальном изменении работы".

NBC News сообщил, что Маск нанес необъявленный визит в штаб-квартиру АНБ в Форт-Миде и пообщался с руководителем АНБ - генералом ВВС Тимоти Хоу, а также с представителями киберкомандования.

Представитель агентства не уточнил, о чём именно беседовали Маск и Хоу, отметив лишь, что встреча была посвящена "приоритетам, обозначенным президентом, министром обороны и директором Национальной разведки".

Поскольку Минобороны США контролирует бюджеты некоторых разведывательных подразделений, некоторые разведывательные агентства получили указания сократить штат гражданского персонала, не связанного с "выполнением критически важных задач", на 5-8% в ближайшие месяцы, говорится в служебной записке Пентагона, попавшей в распоряжение NBC News.

По информации телеканала, другие разведывательные ведомства также пытаются сократить число сотрудников. Например, в ЦРУ начали увольнять людей, принятых на работу в последние два года.

АНБ США Илон Маск
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Из-под санкций Евросоюза выведут министра спорта Дегтярева

Из-под санкций Евросоюза выведут министра спорта Дегтярева

Трамп пообещал нормализовать отношения США с Россией

Лукашенко обсудил с Путиным строительство второй АЭС в Белоруссии

Лукашенко обсудил с Путиным строительство второй АЭС в Белоруссии

На саммите ЕС 20-21 марта будут обсуждать конкурентоспособность союза и Украину

Bloomberg отметил "бесшумное" усиление санкций США против России

Bloomberg отметил "бесшумное" усиление санкций США против России

Bloomberg сообщил о ранней стадии переговоров США о сотрудничестве с "Газпромом"

Что случилось этой ночью: пятница, 14 марта

Уолл-стрит закрылась в минусе на заявлениях Трампа о пошлинах

Уолл-стрит закрылась в минусе на заявлениях Трампа о пошлинах

Уолтц заявил об осторожном оптимизме по регулированию украинского конфликта

Самолет American Airlines загорелся в американском Денвере

Хроники событий
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе366 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне51 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6014 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ33 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2201 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии168 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау88 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости375 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России54 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall329 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние224 материалов
Взрыв на Крымском мостуВзрыв на Крымском мосту113 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });