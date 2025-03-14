NBC News сообщил о возможной оптимизации штата Агентства нацбезопасности США

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Агентство национальной безопасности США (АНБ) рассматривает возможности оптимизации работы в рамках стратегии, обозначенной главой департамента эффективности правительства Илоном Маском, сообщает в пятницу телеканал NBC News со ссылкой на представителей агентства.

По словам собеседников телеканала, "чтобы выполнить распоряжение администрации о сокращении численности персонала, АНБ рассматривает возможность предоставления сотрудникам досрочного выхода на пенсию или других вариантов отступных".

Ранее в марте Маск написал в соцсети Х, что "АНБ нуждается в кардинальном изменении работы".

NBC News сообщил, что Маск нанес необъявленный визит в штаб-квартиру АНБ в Форт-Миде и пообщался с руководителем АНБ - генералом ВВС Тимоти Хоу, а также с представителями киберкомандования.

Представитель агентства не уточнил, о чём именно беседовали Маск и Хоу, отметив лишь, что встреча была посвящена "приоритетам, обозначенным президентом, министром обороны и директором Национальной разведки".

Поскольку Минобороны США контролирует бюджеты некоторых разведывательных подразделений, некоторые разведывательные агентства получили указания сократить штат гражданского персонала, не связанного с "выполнением критически важных задач", на 5-8% в ближайшие месяцы, говорится в служебной записке Пентагона, попавшей в распоряжение NBC News.

По информации телеканала, другие разведывательные ведомства также пытаются сократить число сотрудников. Например, в ЦРУ начали увольнять людей, принятых на работу в последние два года.