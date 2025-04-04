Генсек НАТО считает правильным подход США к украинскому урегулированию

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что впечатлен подходом администрации США к украинскому урегулированию, но будет стремиться воздерживаться от комментариев о ходе переговорного процесса.

"Я не хочу вмешиваться в эти переговоры своими комментариями из Брюсселя... Пока что я должен сказать, что очень впечатлен тем, как США проводят эти обсуждения", - заявил он в ходе пресс-конференции в пятницу.

Рютте отметил, что США информируют ЕС и Украину о ходе переговоров.

Генсек также напомнил, что администрация США "вышла из тупика" и начала обсуждения по Украине, и она делает это "настойчиво, с сознанием дела".



