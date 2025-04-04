Запрет въезда в Финляндию для некоторых категорий иностранцев увеличен до 15 лет

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Президент Финляндии Александр Стубб подписал в пятницу поправки в закон об иностранцах, увеличивающих сроки их временного содержания в закрытых центрах и запрета на въезд в страну.

Согласно закону, для лиц, не являющихся гражданами стран Евросоюза, Норвегии, Исландии, Лихтенштейна или Швейцарии, может быть установлен временный запрет на въезд в Финляндию до 15 лет. Ранее максимальный запрет составлял 5 лет.

"Цель изменений состоит в том, чтобы ускорить высылку лиц, проживающих в стране незаконно, лучше охранять общественный порядок и национальную безопасность, а также подготовиться к новым типам ситуаций, угрожающих безопасности", - сообщили в МИД Финляндии.

Кроме того, теперь человека можно отправить в закрытый центр временного содержания, если есть основания полагать, что он намерен уклониться от депортации. Максимальная продолжительность содержания в закрытом центре увеличится с года до полутора лет. Если иностранец представляет угрозу национальной безопасности или общественному порядку, срок временного содержания может быть увеличен с полугода до года еще до принятия решения о выдворении.

Срок временного содержания в центре ребенка может быть увеличен с трех месяцев до полугода, если выдворение его опекуна задерживается из-за отсутствия необходимых для возвращения документов или его нежелания сотрудничать.

Закон сохранит возможность введения бессрочного запрета на въезд. Изменения вступят в силу 6 мая.