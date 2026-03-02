Финляндия с 1 июня не будет принимать небиометрические паспорта РФ

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Финляндия c 1 июня 2026 года прекратит принимать небиометрические паспорта, выданные Россией, за некоторыми исключениями, сообщил в понедельник МИД республики.

Так, Финляндия будет принимать небиометрические паспорта у лиц моложе 18 лет; небиометрические паспорта, владельцы которых получили ВНЖ в стране до 1 июня 2026 года. По-прежнему будет возможность подать заявление на продление вида на жительство, выданного Финляндией, с небиометрическим паспортом.

Кроме того, небиометрический паспорт лица, подающего заявление на въездной вид на жительство или проживающего в стране по особым причинам, может быть принят в индивидуальном порядке.

Данное решение предусматривает переходный период с 1 июня по 31 декабря 2026 года, отмечает МИД.

В течение переходного периода Финляндия будет принимать небиометрические паспорта, выданные Россией, содержащие действующую визу, выданную Финляндией до 1 июня 2026 года. В течение переходного периода Финляндия будет также принимать небиометрические паспорта, содержащие действующую визу или ВНЖ, выданные другим государством-членом ЕС или страной Шенгенской зоны до 1 июня 2026 года.

Финский МИД рекомендовал учитывать это изменение заблаговременно при подаче заявлений на визы и ВНЖ.

Цель решения - обеспечить максимальную надежность принимаемых Финляндией проездных документов. Переходный период и вышеупомянутые исключения облегчат подготовку к изменениям, вытекающим из решения, и поддержат, среди прочего, возможности сохранения семейной жизни, говорится в сообщении.

Финляндия ограничила въезд российских граждан решениями правительства в 2022 г. и 2023 г.: несущественные поездки в Финляндию и через Финляндию в другие страны Шенгенской зоны временно запрещены.