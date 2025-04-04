В США ждут прибытия украинских экспертов для обсуждения сделки по природным ресурсам

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Представители Украины, вероятно, в ближайшее время прибудут в Вашингтон для обсуждения сделки по природным ресурсам, сообщил в пятницу министр финансов США Скотт Бессент.

"На следующей мы ожидаем приезда украинской делегации для обсуждения сделки по природным ресурсам на экспертном уровне", - сказал он в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

"Есть надежды на ее подписание", - отметил Бессент.

При этом министр напомнил, что в Киеве уже неоднократно говорили о том, что подпишут эту сделку, однако так пока и не сделали этого.