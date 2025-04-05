Поиск

Генсек НАТО заявил, что РФ должна "действовать быстрее" в украинском урегулировании

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте считает, что в настоящее время урегулирование конфликта на Украине зависит от российской стороны, Москве следует действовать быстрее.

"Мяч явно на стороне русских, - заявил Рютте в интервью телеканалу CBS, которое полностью выйдет в воскресенье. - Они движутся недостаточно быстро, таково мое впечатление".

По словам Рютте, "русские тоже должны танцевать танго, но в данный момент они, похоже, этого не делают", в то время как украинцы "действительно близки к американской позиции".

Он отметил, что США и их союзники по НАТО в противодействии России "работают в тандеме", чтобы согласовать детали частичного прекращения огня и добиться прекращения войны на Украине.

Генсек НАТО добавил что это впечатление основано на беседах с "американскими собеседниками".

"Я разговаривал с Марко Рубио, я поддерживаю регулярные контакты с другими членами американской администрации. Я думаю, вы, ребята, действительно пытаетесь шаг за шагом достичь ситуации, при которой эта война может закончиться", - сказал Рютте.

По его мнению, именно президент США Дональд Трамп дал толчок мирному процессу на Украине - "до января этого года ничего не происходило, когда дело доходило до прекращения этой войны".

НАТО Марк Рютте Россия Украина США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Макрон готов представлять всю Европу на переговорах с Россией по Украине

Минобороны РФ сообщило о ракетном ударе по военным ВСУ и иностранным инструкторам в Кривом Роге

Минобороны РФ сообщило о ракетном ударе по военным ВСУ и иностранным инструкторам в Кривом Роге

Что произошло за день: пятница, 4 апреля

Котировки нефти остаются в глубоком минусе даже после небольшой коррекции

Камбоджа снижает пошлины на ряд товаров из США

Камбоджа снижает пошлины на ряд товаров из США

Китай начал антимонопольное расследование в отношении "дочки" DuPont

Stellantis остановит сборочные заводы в Мексике и Канаде из-за пошлин США

Президент Армении подписал закон о намерении страны вступить в ЕС

Президент Армении подписал закон о намерении страны вступить в ЕС

Генсек НАТО считает Россию долгосрочной угрозой для альянса

Генсек НАТО считает Россию долгосрочной угрозой для альянса

Китай вводит ответные пошлины в 34% на товары из США

Китай вводит ответные пошлины в 34% на товары из США
Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2238 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне63 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6128 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние226 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе376 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ46 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии169 материалов
Бюджет РФБюджет РФ45 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России71 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России60 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости378 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов192 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });