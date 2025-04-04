Трамп заявил, что Вьетнам готов отменить пошлины против США

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп обсудил в пятницу с генеральным секретарём ЦК Коммунистической партии и президентом Вьетнама То Ламом готовность Ханоя отменить все пошлины в обмен на торговое соглашение с США.

"Только что у нас был очень продуктивный телефонный разговор с То Ламом, генсеком ЦК Компартии Вьетнама. Он сказал, что Вьетнам будет стремиться снизить свои пошлины вплоть до нуля, если им удастся договориться с США", - написал Трамп в социальной сети Truth Social.

Также лидер США поблагодарил вьетнамского коллегу от имени всей страны и выразил надежду на встречу с ним в ближайшем будущем.

В среду Трамп ввёл ответные пошлины против Вьетнама в размере 46%. Они начнут действовать 9 апреля.