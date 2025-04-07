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ЕС отказал Эстонии и Литве в финансировании "стены для беспилотников" на границе

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Евросоюз отказал Эстонии и Литве в финансировании создания "стены для беспилотников" на границе с Россией, сообщил ERR.

Представители пограничной службы Эстонии и Литвы подали совместную заявку на получение финансирования от Евросоюза на строительство так называемой "стены для дронов" вблизи границы, Эстония была основным заявителем, а Литва - созаявителем, денег они не получили.

В мае 2024 года министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте объявила, что страны региона договорились о разработке т.н. "стены для дронов". Она предусматривала наблюдение за восточной границей и развертывание систем борьбы с беспилотниками.

В ноябре прошлого года сообщалось, что правительство Эстонии планировало поддержать развитие "стены для дронов" на общую сумму около 12 миллионов евро в течение следующих трех лет. Кроме того, департамент полиции и погранохраны намеревался найти дополнительное финансирование для проекта из различных источников, в том числе из фондов Евросоюза.

Евросоюз Литва Эстония
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