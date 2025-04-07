Трейдеры ждут 5 снижений ставки ФРС на 125 б.п. в этом году

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Трейдеры пересматривают прогнозы относительно того, какими темпами Федеральная резервная система (ФРС) будет менять процентные ставки в этом году, и теперь ожидают пять понижений суммарно на 125 базисных пунктов (б.п.), сообщает агентство Bloomberg.

Это обусловлено тем, что вводимые властями США импортные пошлины разжигают опасения относительно рецессии глобальной экономики.

На прошлой неделе трейдеры ожидали всего трех понижений ставки до конца текущего года, исходя из котировок однодневных процентных свопов.

При этом вероятность того, что Федрезерв предпримет внеплановое сокращение стоимости заимствований на 25 б.п. до запланированного на начало мая очередного заседания, оценивается сейчас в 40%. Экстренное понижение ставок крайне необычно и в последний раз применялось ФРС во время пандемии коронавируса в начале 2020 года.

Базовая ставка сейчас находится в диапазоне 4,25-4,5% годовых.

Инвесторы бегут от риска и скупают облигации, что привело к резкому падению их доходности. Доходность двухлетних госбумаг США, одних из самых чувствительных к денежно-кредитной политике, в ходе торгов в понедельник падала на 22 б.п. до 3,43% годовых. С прошлой среды, когда президент США Дональд Трамп представил масштабный пакет пошлин, она снизилась примерно на 50 б.п.

Доходность германских двухлетних гособлигаций в понедельник снизилась на 20 б.п. до 1,6% годовых, что является минимальным уровнем с октября 2022 года.

"Нет хороших новостей. Рынки становятся отвратительными", - отмечает старший исследователь-аналитик Pepperstone Майкл Браун. "Поворот политики, будь то со стороны Белого дома или ФРС, - это то, чего жаждет рынок. Ни то, ни другое на данный момент не кажется особенно вероятным, что приведет к еще большим экономическим и рыночным проблемам на картах", - полагает он.

Ранее главный аналитик по американским акциям Morgan Stanley Майк Уилсон заявил, что фондовый индекс Standard & Poor's 500 может упасть еще на 7-8%, если Белый дом не отступит от планов по увеличению импортных пошлин или не появятся признаки смягчения денежно-кредитной политики ФРС.

Эксперты JPMorgan Chase & Co. на прошлой неделе заявили, что ожидают рецессии в экономике США в этом году. Главный экономист банка Майкл Фероли считает, что ФРС сократит ставку в июне и будет делать это на каждом последующем заседании до января.

В Goldman Sachs Group Inc. теперь ожидают в рамках базового сценария трех понижений ставки как Федрезервом, так и Европейским центральным банком.

Многие трейдеры предполагают, что ЕЦБ и Банку Англии придется понизить ставки на 75 б.п. в этом году, поскольку политикам придется действовать, чтобы защитить свои экономики, отмечает Bloomberg. При этом вероятность того, что они пойдут и на четвертое сокращение, оценивается примерно в 50%.