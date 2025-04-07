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Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Первый частный пилотируемый космический полет на полярную орбиту, доклад ООН о недостатке диагностики и лечения грибковых инфекций, а также неизвестная популяция древних людей из зеленой Сахары

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест
Космический корабль Crew Dragon
Фото: Miguel J. Rodriguez Carrillo/Getty Images

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - "Интерфакс" и научно-популярное издание N+1 подготовили совместный обзор основных новостей науки, техники и технологий за последние семь дней.

- Прививка от опоясывающего герпеса снизила риск деменции в течение семи лет на пятую часть, причем это не корреляция, а причинно-следственная связь. Также ученые протестировали возможные механизмы такого профилактического эффекта. По их данным, этот эффект в большей степени зависел от снижения вероятности реактивации дремлющего вируса в нервной системе. Также, вероятно, эффект был связан с генерализованным иммунным ответом, снижающим нейровоспаление и не связанным с реактивацией вируса.

- Бытует мнение, что роботы — это сложные устройства из множества деталей, электромоторов и электронных компонентов. Американские инженеры создали прототип мягкого робота с шестью ногами, который не требует ручной сборки и может начать ходить сразу после окончания изготовления на 3D-принтере. Достаточно подключить к нему источник постоянного давления. И в его конструкции совсем нет электроники. В лабораторных условиях робот ходил по ровной поверхности со скоростью около 4 см/сек. Баллона с CO2 массой 16 г хватало на 80 секунд работы. Еще он поднялся по 18-градусному склону, покрытому песком и камнями, и преодолел препятствия высотой до 2 см. Кроме этого, робот смог преодолеть лужу воды на пляже, показав свойства амфибии. Однако по мнению авторов, использование баллона с углекислым газом в роли источника давления имеет невысокую автономность.

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- 1 апреля начался и днем 4 апреля завершился первый частный пилотируемый полет на полярную околоземную орбиту Fram2 — в нем участвовали четыре члена экипажа корабля Crew Dragon. За 3,5 дня участники полета провели ряд научных экспериментов, понаблюдали за полюсами Земли, получили первый рентгеновский снимок руки в космосе и провели эксперименты по исследованию мозга при помощи энцефалографии и непрерывному мониторингу уровня глюкозы в крови.

- Ученые исследовали доступность пресной воды в Литиевом треугольнике на высокогорном плато Анд (где более половины мировых запасов лития) и обнаружили, что в регионе уже наблюдается критический дефицит воды, который раньше недооценивался глобальными гидрологическими моделями. Спроса на литий для электроаккумуляторов растет, а в то же время приток воды в водосборные бассейны составляет от 2 до 33 мм год. Такой критический дефицит пресной воды угрожает существованию местных экосистем и коренных сообществ.

- ВОЗ впервые опубликовала доклады по мировой ситуации с диагностикой и лечением приоритетных инвазивных грибковых инфекций. Существующих аналитических систем и препаратов критически недостаточно для адекватной борьбы с распространением таких заболеваний. За последнее десятилетие регуляторные органы США, ЕС и Китая одобрили к применению лишь единичные противогрибковые средства. Отмечается, что инвазивные грибковые инфекции сильнее всего угрожают уязвимым группам населения. Особую проблему представляет лечение грибковых инфекций у детей: проводится крайне мало клинических испытаний для определения показаний и противопоказаний, возрастных дозировок и лекарственных форм.

- Ученые выявили фрагмент тау-белка, который в будущем можно будет использовать для ранней диагностики болезни Альцгеймера. Он специфичен именно для этой болезни, а уровень его коррелирует со стадией заболевания.

- За животными в густых лесах реки Конго непросто наблюдать, но хорошо, что есть фотоловушки. Благодаря им, например, можно полюбоваться золотой кошкой, которую впервые сняли в высоком разрешении в естественной среде. Каких еще животных увидели фотоловушки в лесах Конго — в материале N+1.

- Тысячи лет назад, когда Сахара была зеленой, в ней проживали люди из ранее неизвестной древней популяции. На это указал анализ ДНК из частично мумифицированных останков двух женщин, которых похоронили на юго-западе современной Ливии. Эта популяция выделилась примерно в то же время, что и предки всех современных неафриканцев, расселившихся по миру 50 тысяч лет назад. Данные также указывают на то, что население так называемой зеленой Сахары начало заниматься животноводством в результате заимствования этой инновации у других популяций, которые принесли новый способ ведения хозяйства больше восьми тысяч лет назад. В других регионах распространение сельского хозяйства происходило в основном за счет экспансии нового населения, которое вытесняло или ассимилировало автохтонов.

- Утренний парад Венеры, Меркурия и Сатурна без колец, "маленькое полнолуние" и метеорный поток. В этом материале N+1 рассказал, на какие объекты и явления обратить внимание любителям астрономии в апреле 2025 года.

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