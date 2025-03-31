Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Способ разложить тефлон, пересадка в Китае свиной ГМ-печени пациенту со смертью мозга, а также свидетельства, что акулы могут активно издавать звуки

Фото: EPA/ТАСС

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - "Интерфакс" и научно-популярное издание N+1 подготовили совместный обзор основных новостей науки, техники и технологий за последние семь дней.

- В Словакии впервые раскопали древнеримский акведук. Он был возведен на территории старинной усадьбы в братиславском районе Русовце. На его строительство ушло около 50 тонн камня, а также десятки тегул (римской черепицы, ею было выстлано дно водотока), на части из которых видны не только клейма изготовителя, но и отпечатки собачьих лап. В античное время через земли, где проходили раскопки, пролегала укрепленная граница Римской империи, а на территории современного района Русовце в Братиславе располагался военный лагерь, который существовал во II–IV веках нашей эры и обеспечивал защиту римских рубежей.

- C точки зрения гидродинамики пиво — это очень интересная жидкость: она находится в бутылке или банке под давлением и к тому же содержит в себе растворенный углекислый газ. Физики из Австрии и Германии выяснили причину, по которой бутылка пива с бугельной пробкой (иногда ее называют откидной) издает характерный звук при открытии. При этом речь идет не о самом хлопке, а том, что следует за ним — характерный тон частотой около сотен герц. Как выяснилось, всё дело в колебаниях газо-конденсатного столба в бутылочном горлышке. К таким выводам пришли ученые, когда проанализировали высокоскоростные видео и аудиозаписи, полученные при откупоривании бутылки. Моделирование очень точно совпало с экспериментальными данными.

- Исследователи показали на детях, что гиппокамп способен кодировать воспоминания, начиная c 12 месяцев. То есть причины инфантильной амнезии (когда не помнят, что происходило в раннем детстве), вероятно, в том, что эти воспоминания затем становятся недоступны для извлечения.

- Ровер "Кьюриосити" нашел в породах дна кратера Гейл на Марсе рекордно крупные органические молекулы, чьими предшественниками до анализа могли быть длинноцепочечные карбоновые кислоты, способные возникнуть как абиотически, так и биологически. Исследователи при помощи прибора SAM (Sample Analysis at Mars), установленного на борту марсохода, обнаружили в породах молекулы декана, ундекана и додекана, которые стали наиболее крупными органическими соединениями, найденными на текущий день на Марсе. Их присутствие совместимо с деградацией насыщенных или ненасыщенных жирных кислот с более длинной цепью, таких как как пальмитиновая, стеариновая или олеиновая кислоты. Эти кислоты можно считать биосигнатурами (следами жизни) при некоторых условиях. Они могут рождаться абиотическими путями, но на Земле они считаются обычными продуктами биохимии.

- Химики из Англии научились превращать фторорганические полимеры в смесь безвредных неорганических солей. Для этого они измельчали фторорганические соединения с фосфатом или пирофосфатом калия в шаровой мельнице. Этот метод в будущем может помочь уменьшить загрязнение окружающей среды фторорганикой. Фторированные органические полимеры очень инертны — они почти ни с чем не реагируют. Это позволяет использовать их в быту: например, из политетрафторэтилена (тефлон) делают антипригарные покрытия. Однако имеются данные об их токсичности для животных и человека.

- Живущие в неволе молодые новозеландские куньи акулы издают щелчки, похожие на цыканье или тиканье часов, когда во время экспериментов их берут в руки. По всей видимости, так рыбы реагировали на стресс или испуг. В естественной среде обитания новозеландские куньи акулы, возможно, щелкают, чтобы отпугнуть хищников или предупредить сородичей об опасности. Вероятно, рыбы производят эти звуки зубами, потому что, как выяснилось, в черепах куньих акул нет никаких структур для производства звуков за исключением зубов. Зубы у этих рыб тупые, утолщенные и расположены в мозаичном порядке. Они служат для раздавливания панцирей ракообразных и другой добычи с твердыми панцирями. Судя по всему, когда куньи акулы быстро закрывают рот, зубы в верхней и нижней челюстях соприкасаются друг с другом, производя щелчки.

- В условиях тяжелых нагрузок организм может брать жиры из миелиновой оболочки нервных волокон — ученые нашли демиелинизацию в мозге марафонцев после 42-километрового забега. Правда, эти изменения обратимы — мозг восстанавливается через два месяца. Миелин, который окружает нервные волокна, состоит на 70% из липидов, и в исследованиях на мышах ученые уже выяснили, что миелин может быть энергетическим резервом в экстремальных условиях.

- Считается, что около 400 млн лет назад на Земле росли леса из восьмиметровых грибов — прототакситов (Prototaxites). Они встречаются в геологических отложениях, соответствующих концу силурийского - концу девонского периода. Теперь оказалось, что эти организмы были еще более странными: по мнению палеонтологов из Эдинбургского университета, это не гигантские грибы, а относились они к отдельному и полностью вымершему царству эукариот. Доказательства тому — характерные особенности этих организмов. Их тела состоят из многочисленных трубочек разных типов, в этих трубочках высокая концентрация ароматических фенольных соединений, еще отмечают гетеротрофное питание (поступление сложной органической пищи) и, возможно, даже сапротрофное (питание органическими веществами мертвых тел) — все вместе это не встречается ни в одном известном царстве живых организмов.

- Китайские ученые представили подробный отчет о первой трансплантации свиной ГМ-печени пациенту со смертью мозга и печеночной недостаточностью вдобавок к собственной. Печень прижилась и заработала, признаков отторжения не было, но через десять дней ее планово удалили по запросу родственников пациента. На момент удаления донорский орган продолжал работать. Пилотный эксперимент был признан успешным, несмотря на короткий период наблюдения за ксенотрансплантатом и возможность определения лишь самых базовых печеночных функций, таких как продукция желчи и синтез альбуминов.

- Вездесущая, но едва заметная пыль, экономическая наука, которая не успевает за цифровизацией, теория сложности и ужасные роботы — N+1 рассказывает о четырех мартовских новинках научно-популярной литературы.

- В самом центре Сибири живет всего несколько десятков человек, которые говорят на удивительном языке — кетском. В этой статье рассказывается, где ученые нашли возможных предков последних енисейцев и откуда пришли названия рек Тайшетка и Тагул.