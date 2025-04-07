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ЕС может на этой неделе принять решение об ответных пошлинах в отношении США

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Страны Европейского союза (ЕС) на этой неделе обсудят и, возможно, уже примут решение об ответных пошлинах в отношении США, заявил еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис журналистам в понедельник.

Заявления еврокомиссара приводит портал jauns.lv со ссылкой на агентство Leta.

Говоря о начатой администрацией президента Дональда Трампа "тарифной войне", Домбровскис пояснил, что тарифы, конечно, окажут негативное экономическое влияние, поэтому ЕС готов к переговорам с администрацией США для поиска взаимоприемлемых решений.

"Если решения не будет, то мы готовы предпринять и ответные шаги - применить встречные тарифы. На этой неделе страны-участницы обсудят и, возможно, уже примут решение об ответных тарифах", - сказал Домбровскис, добавив, что ЕС "при определении тарифов пойдет в той же последовательности, что и США".

Сначала будут установлены пошлины на сталь и алюминий, потом на автомобили и запасные части к ним, затем - "горизонтальные" пошлины, отметил он.

Домбровскис пояснил, что последний пакет пошлин еще предстоит проанализировать. "С одной стороны, надо показать готовность к принятию встречных мер, а с другой - оставить время для дальнейших переговоров", - сказал еврокомиссар.

По его словам, оценочное экономическое влияние на ЕС пока невелико, но по мере расширения взаимного применения пошлин экономическое влияние возрастет.

Как сообщалось, США установили таможенные пошлины в размере не менее 10% почти ко всем своим торговым партнерам. К отдельным странам применены значительно более высокие ставки, размер которых зависит от торгового дефицита США в отношениях с конкретной страной. Импорт из стран ЕС со среды, 9 апреля, может облагаться таможенной пошлиной в размере 20%.

Таким образом, Трамп пытается сократить торговый дефицит США, а также убедить компании перенести производство на территорию Соединенных Штатов. Кроме того, таким образом он рассчитывает получить дополнительные средства на финансирование обещанного им в период предвыборной кампании снижения налогов.

В 2024 году экспорт ЕС в США достиг 531,6 млрд евро, в том числе товаров - 333,4 млрд евро.

ЕС США Валдис Домбровскис Дональд Трамп
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