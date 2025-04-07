Трамп призвал ЕС покупать больше энергоносителей у США

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Евросоюзу для решения проблемы торгового дисбаланса с США нужно покупать больше энергоносителей у американских компаний, заявил в понедельник президент США Дональд Трамп.

Говоря о пошлинах в отношении ЕС, американский президент отметил, что его не устраивают не только пошлины на американскую продукцию, но и другие ограничения. "Речь идет о разных стандартах, тестах (для импортируемой продукции - ИФ)", - пояснил он.

Трамп также заявил, что целью создания ЕС было нанесение урона Штатам в сфере торговли.

"Европа вела себя очень плохо с нами", - добавил он, говоря о двусторонней торговле.