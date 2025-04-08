Более 126 тыс. кв. метров завалов обследовали спасатели МЧС РФ в Мьянме

Врачи провели свыше 60 операций раненым

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Российские спасатели обследовали в Мьянме более 126 тыс. кв. м завалов в поисках людей, сообщили в пресс-службе МЧС РФ во вторник.

"Из этой территории за сутки - свыше 5 тыс. квадратных метров 7 объектов. Всего обследованы завалы 82 зданий", - говорится в сообщении.

С начала работы полевого мобильного госпиталя за медпомощью обратились более 300 граждан, врачами сводного отряда проведено 63 хирургических манипуляций, четыре из них - сложные. Психологи МЧС России помогают пострадавшим и их родным, отметили в пресс-службе.

"Спасатели МЧС России разбирают строительные конструкции и завалы круглосуточно. Ночью применяют специальные осветительные башни, прожекторы. Разведку с воздуха проводят с помощью беспилотников", - сказано в релизе.

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло 28 марта на территории Мьянмы, толчки ощущались в Бангладеш, Индии, Таиланде, Лаосе и Китае. Согласно субботним сообщениям китайских СМИ, число жертв землетрясения в Мьянме увеличилось до 3 455 человек. По данным властей Мьянмы, свыше 4,8 тыс. человек получили травмы, а 214 все еще числятся пропавшими без вести.