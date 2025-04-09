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Трамп подписал указы для активизации развития угольной отрасли

Трамп подписал указы для активизации развития угольной отрасли
Президент США Дональд Трамп
Фото: Anna Moneymaker/Getty Images

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп подписал несколько указов, призванных ускорить развитие американской угольной отрасли.

"Мы сделаем так, чтобы наша угольная промышленность не зависела от перемен в мире политики", - заявил Трамп, выступая на церемонии подписания указа.

"Указы также предусматривают работу над следующим поколений технологий, связанных с угольной промышленности", - добавил президент США.

Он назвал уголь дешевым, надежным источником энергии. "И у нас угля больше, чем у любой другой страны", - заявил Трамп.

Первый указ, среди прочего, отменяет мораторий на передачу федеральных земель под добычу угля и увеличивает финансирование новых проектов в данной сфере.

Второй указ призван свести на нет инициативы предыдущей администрации США, из-за которых могли закрыться некоторые угольные шахты.

Третий указ нацелен на повышение надежности и безопасности сферы энергетики.

Четвертый указ дает право Минюсту США изучить политику отдельных штатов в сфере угля на предмет соответствия конституции.

Ранее Bloomberg со ссылкой на источник в Белом доме сообщал, что в указах идет речь о ряде шагов на федеральном уровне по "оживлению угольной отрасли". Среди других мер, как отмечало агентство, значатся увеличение экспорта американского угля и связанных с ним технологий.

Дональд Трамп США
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