Сенат США утвердил назначение Колби на должность замглавы Пентагона по политике

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Американский Сенат большинством голосов утвердил назначение Элбриджа Колби на должность заместителя министра обороны США по политическим вопросам, кандидатуру которого выдвинул президент Дональд Трамп.

За него подали голоса 54 сенатора против 45. Он займет должность №3 в Пентагоне и будет отвечать за информирование министра обороны США Пита Хегсета по всем вопросам оборонной политики.

Несколько сенаторов-республиканцев выразили серьезную обеспокоенность назначением Колби, проголосовав против.

Например, сенатор Митч Макконнелл (республиканец от штата Кентукки), ярый сторонник проецирования американской военной мощи по всему миру и поддержки союзников по НАТО, проголосовал против Колби. Макконнелл выразил обеспокоенность по поводу того, что он назвал желанием Колби сделать приоритетом интересы США в Индо-Тихоокеанском регионе по сравнению с интересами в Европе, Украине и на Ближнем Востоке.

"Отказ от Украины и Европы и принижение роли Ближнего Востока ради приоритета Индо-Тихоокеанского региона - неумный геополитический шахматный ход. Это является геостратегическим причинением самому себе вреда, что воодушевляет наших противников и вбивает клинья между Америкой и нашими союзниками", - сказал он в заявлении, объясняющем его голосование.

Ранее издание The Wall Street Journal назвало Колби "интеллектуальным фронтменом для крыла политических правых, которые считают, что США должны отступить от обязательств в Европе и на Ближнем Востоке".