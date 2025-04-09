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Польша подписала контракт на производство тротила для США более чем на $300 млн

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Польша подписала крупный контракт на производство тротила для нужд военной промышленности США, сообщил в среду заместитель министра обороны республики Цезари Томчик.

"Польша - крупнейший производитель тротила в НАТО. Мы подписали контракт с США на 18 тысяч тонн тротила на сумму 1,2 млрд злотых (порядка $306 млн в эквиваленте - ИФ)", - написал представитель польского военного ведомства в соцсетях.

"Одновременно мы инвестируем 3 млрд злотых ($764 млн в эквиваленте - ИФ) в новые заводы по производству боеприпасов калибра 155 мм. Это прорыв в польско-американском альянсе и огромный шаг для нашей оружейной промышленности", - добавил Томчик.

Польша США НАТО
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