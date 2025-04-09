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Лукашенко потребовал охватить работников частных предприятий государственной идеологией

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал Директиву о реализации основ идеологии белорусского государства, в которой заложил обязанность негосударственного сектора национальной экономики обеспечивать вовлечение граждан в прогосударственное информационно-идеологическое поле.

"Документ направлен на повышение эффективности идеологической работы, актуализацию нормативной правовой базы, регулирующей идеологическую сферу", - отметили в пресс-службе президента Белоруссии.

Там уточнили, что данной директивой предусматривается утверждение концептуальных основ идеологии белорусского государства, пропаганда разделяемого всем обществом понимания государственности белорусского народа, унификация подходов по проведению идеологической работы с населением и ее оценке, обязанность реализовывать идеологию белорусского государства во всех сферах и субъектах хозяйствования независимо от формы собственности, обеспечение вовлечения в прогосударственное информационно-идеологическое поле граждан, занятых в частном секторе национальной экономики.

В мае 2024 года Лукашенко призвал усиливать в Белоруссии пропаганду и контрпропаганду, идеологическую работу. "Не нужно стесняться таких слов и понятий. Или на Западе их нет? Просто назвали другим словом - пиар, то есть работа с общественным мнением. Суть одна", - заявил он в Могилеве на Форуме медийного сообщества, предложив "перестать кормить" белорусов болтовней о якобы независимых СМИ, демократических ценностях.

Александр Лукашенко Белоруссия
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