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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:29

Лукашенко призвал усилить контрпропаганду в СМИ

Лукашенко призвал усилить контрпропаганду в СМИ
Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - В Белоруссии надо усиливать пропаганду и контрпропаганду, идеологическую работу, заявил президент Александр Лукашенко выступая в Могилеве на Форуме медийного сообщества республики.

"Надо усиливать пропаганду и контрпропаганду, идеологическую работу. Хочу, чтобы молодые журналисты это усвоили. Не нужно стесняться таких слов и понятий. Или на Западе их нет? Просто назвали другим словом - пиар, то есть работа с общественным мнением. Суть одна", - сказал Лукашенко, которого цитирует госагентство БелТА.

Он предложил западным СМИ работать с общественным мнением на собственной территории, а белорусов "перестать кормить" болтовней о якобы независимых СМИ, демократических ценностях.

"Мы же видим, как они бросают в тюрьмы своих журналистов, закрывая медиа и преследуя каждого, кто посмел не согласиться с политикой и действиями властей", - заметил Лукашенко.

Александр Лукашенко Могилев Белоруссия
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