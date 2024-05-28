Лукашенко призвал усилить контрпропаганду в СМИ

Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - В Белоруссии надо усиливать пропаганду и контрпропаганду, идеологическую работу, заявил президент Александр Лукашенко выступая в Могилеве на Форуме медийного сообщества республики.

"Надо усиливать пропаганду и контрпропаганду, идеологическую работу. Хочу, чтобы молодые журналисты это усвоили. Не нужно стесняться таких слов и понятий. Или на Западе их нет? Просто назвали другим словом - пиар, то есть работа с общественным мнением. Суть одна", - сказал Лукашенко, которого цитирует госагентство БелТА.

Он предложил западным СМИ работать с общественным мнением на собственной территории, а белорусов "перестать кормить" болтовней о якобы независимых СМИ, демократических ценностях.

"Мы же видим, как они бросают в тюрьмы своих журналистов, закрывая медиа и преследуя каждого, кто посмел не согласиться с политикой и действиями властей", - заметил Лукашенко.