Алиев надеется на предсказуемые отношения с администрацией Трампа

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Баку рассчитывает наладить прочные, предсказуемые, долгосрочные стратегические отношения с администрацией президента США Дональда Трампа, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

"У нас есть опыт работы с администрацией Трампа во время его первого срока, который был очень положительным. У нас не было никакого кризиса в отношениях. Да, наши отношения не были такими активными, как нам бы хотелось, но это был первый срок. Теперь, когда президент Трамп и его команда увидели лицемерие Европейского Союза по отношению к нему, увидели, как европейские лидеры, поддерживая госпожу Харрис, стояли за интригами против него, он почувствовал это на себе. Так что его второй срок, определенно, такова моя оценка, будет гораздо более активным, чем первый, и гораздо более сосредоточенным на национальных интересах американцев", - сказал Алиев в среду в Баку на встрече с участниками международного форума "К новому мировому порядку".

Отчет о встрече опубликован в четверг на сайте президента Азербайджана.

По словам азербайджанского президента, в Баку понимают, что сейчас Трамп и его команда заняты гораздо более срочными и важными вопросами мировой повестки дня.

"Поэтому мы ждем момент, когда мы вступим или, скорее, заново вступим, в очень прочные, предсказуемые, долгосрочные стратегические отношения с новой администрацией", - отметил он.

Алиев добавил, что в настоящее время Генеральная прокуратура Азербайджана расследует незаконную деятельность USAID. "Мне уже сообщили о предварительных итогах расследования, которые показывают масштабы антиазербайджанской деятельности и попыток подорвать наше правительство, явных попыток вмешательства в наши внутренние дела. Как только все будет готово, мы представим эти сведения в администрацию президента Трампа", - сообщил он.

Азербайджанский лидер считает, что новая администрация США уже внесла некоторые изменения в повестку отношений Баку и Вашингтона. "Во-первых, можно говорить о прекращении антиазербайджанского тренда в американской политике, что уже хорошо. Во-вторых, на разных уровнях уже состоялись контакты на высшем уровне между членами администрации Трампа и азербайджанской командой. Программа действий очень продуктивная и взаимоприемлемая. И в-третьих, учитывая повестку дня администрации Трампа, мы можем предвидеть, что этот период в наших отношениях будет очень хорошей возможностью для укрепления нашего партнерства", - подчеркнул Алиев.