Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию ростом индекса IMOEX2 на 5% вслед за миром

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов утренней сессии на Мосбирже в четверг отскочил вверх, продолжая вечерний рост среды вслед за мировыми площадками и нефтью (фьючерс на Brent поднимался к $65 за баррель) после заявления президента США Дональда Трампа о приостановке на 90 дней действия пошлин для стран, не ответивших на объявленные им ранее тарифные меры. Индекс IMOEX2 за минуту торгов вырос на 5% к уровню закрытия основных торгов накануне, лидерами роста выступили акции ПАО "Группа компаний ПИК" (+9,5%), АФК "Система" (+9,4%), "Мечела" (+8,3%) и "Аэрофлота" (+8,2%).

К 07:01 МСК индекс МосБиржи составил 2781,81 пункта (+5%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 7,8%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 10 апреля, составляет 86,0923 руб. (+62,82 копейки).

Подорожали также акции ОК "Русал" (+7,8%), "ММК" (+7,7%), "НОВАТЭКа" (+7,4%), ВТБ (+6,8%), "Газпрома" (+6,5%), "Северстали" (+6,5%), "ВК" (+6,4%), "Т-Технологии" (+6,1%), "МТС" (+5,8%), "Сургутнефтегаза" (+5,7% и +3,5% "префы"), "НЛМК" (+5,3%), "Газпром нефти" (+5,2%), "Роснефти" (+5%), "АЛРОСА" (+4,7%), "ЛУКОЙЛа" (+4,5%), "Норникеля" (+4,5%), "Московской биржи" (+4,4%), "Магнита" (+3,9%), "ФосАгро" (+3,9%), Сбербанка (+3,5% и +3,1% "префы"), "Интер РАО" (+3,5%), ПАО "Полюс" (+0,9%).

Президент США Дональд Трамп накануне сообщил, что принял решение поставить на паузу на 90 дней пошлины на импорт в отношении более 75 стран, которые запросили диалог по этому вопросу. Предполагается, что в течение этого периода данные страны будут платить пошлины в минимальном размере - 10%.

"Я санкционировал 90-дневную паузу и существенно сниженные до 10% ответные пошлины на этот период", - написал он в социальной сети Truth Social.

Трамп отметил, что это коснулось более 75 стран, которые отправили в США своих представителей для переговоров и не попытались ответить на американские пошлины ни в какой форме.

Также Трамп заявил, что принял решение повысить пошлины на китайские товары до 125%.

"Ввиду неуважения со стороны Китая в отношении мировых рынков, я повышаю пошлины, взымаемые США с Китая, до 125%, они вступают в силу немедленно", - написал Трамп в соцсети Truth Social.

Объем торговли товарами между Китаем и США может упасть на 80% на фоне масштабных взаимных пошлин, полагают аналитики Всемирной торговой организации (ВТО). "Эскалация торговой напряженности между Соединенными Штатами и Китаем представляет собой серьезный риск резкого сокращения двусторонней торговли. Наши предварительные оценки указывают на то, что торговля товарами между двумя странами может упасть на 80%", - говорится в опубликованном на сайте ВТО обращении главы организации Нгози Оконджо-Ивеалы.

На Штаты и Китай в совокупности приходится примерно 3% всей глобальной торговли, отмечается в сообщении.

Особенное опасение вызывает потенциальная фрагментация мировой торговли в соответствии с политическими альянсами. "Разделение глобальной экономики на два блока может привести к долгосрочному снижению мирового ВВП в реальном выражении почти на 7%", - говорится в обращении Оконджо-Ивеалы.

Тем временем, вышедшие накануне вечером данные Росстата показали, что инфляция в РФ с 1 по 7 апреля замедлилась до 0,16% после 0,20% с 25 по 31 марта, 0,12% с 18 по 24 марта. С начала года рост цен к 7 апреля составил 2,77%.

Из недельных данных за март и 7 дней апреля этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 7 апреля ускорилась до 10,25% с 10,24% на 31 марта и 10,06% на конец февраля, если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ).

По оценке аналитика ФГ "Финам" Кристины Гудым, рынок акций РФ накануне в основную сессию Мосбиржи упал вместе с мировыми площадками на фоне эскалации торговой войны США. Совокупный размер американских пошлин на импорт из Китая был увеличен до 104%, на что Пекин отреагировал заявлением о повышении дополнительных тарифов для американских товаров до 84%. Инвесторы опасались появления рецессии в мире, которая может привести к существенному падению спроса на товары российского сырьевого экспорта. На вечерних торгах рынки отскочили вверх после того как Трамп заявил о паузе в росте пошлин для тех стран, кто не стал в ответ повышать пошлины для США.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила о подготовке к возможной реализации рискового сценария в мировой и российской экономике. Он предполагает дальнейшую эскалацию глобальных противоречий, фрагментацию мировой экономики, а также сжатие российской экономики на фоне ускорения инфляции, отметила аналитик "Финама".

Индекс Мосбиржи накануне совершил отскок вверх от зеркального уровня поддержки 2593 пункта, который ранее в декабре выступал сопротивлением. Индекс относительной силы RSI показывает сильную перепроданность рынка, поэтому возможна коррекция с целью закрытия ранее образовавшегося "гэпа" - рост индекса Мосбиржи в зону 2713-2737 пунктов. В дальнейшем возможен повторный ретест зеркального уровня, считает аналитик "Финама".

В США в среду индексы акций взлетели на 7,9-12,2% во главе с Nasdaq (рост индикатора стал рекордным с января 2001 года) на заявлении Трампа о приостановке на 90 дней действия пошлин для стран, не ответивших на ранее объявленные им тарифные меры.

В число этих стран входит большинство торговых партнеров США в Азии, за исключением Китая. В случае с КНР пошлины повышаются до 125%, заявил Трамп.

США смягчили на 90 дней позицию по пошлинам в отношении ряда стран, чтобы дать им время для переговоров с Вашингтоном по ликвидации проблем в сфере двусторонней торговли, пояснил американский министр финансов Скотт Бессент.

"Каждый из этих случаев будет обсуждаться, на это потребуется какое-то время, причем президент Трамп хочет быть вовлечен в это лично. Для этого нам нужна 90-дневная пауза", - сказал он журналистам.

Бессент подтвердил, что "пауза" касается только ответных пошлин. В течение 90 дней в отношении группы стран будет действовать базовая пошлина в 10%.

В Азии в четверг также преобладает позитивная динамика индексов акций (японский индекс Nikkei 225 взлетел на 8,5%, австралийский ASX Australia - на 4,7%, южнокорейский Kospi - на 5,5%, китайский Shanghai Composite - на 0,9%, гонконгский Hang Seng растет на 1,8%), но корректируются вниз американские фондовые фьючерсы (контракты снижаются на 0,1-1,5%).

На нефтяном рынке на азиатской сессии цены также проседают после вечернего ралли среды, когда цена фьючерса на Brent локально поднималась выше $65 за баррель. Стоимость июньских фьючерсов на Brent к 07:01 МСК в четверг составила $64,64 за баррель (-1,2%), цена майского фьючерса на WTI - $61,65 за баррель (-1,1%).