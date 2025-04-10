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Франция ухудшила прогноз роста ВВП на 2025 г. из-за неопределенности в торговле

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Правительство Франции ухудшило прогноз роста экономики на 2025 год, отметив возможные последствия торговой войны, начатой президентом США Дональдом Трампом.

"Мы решили ухудшить прогноз роста до 0,7% с учетом неопределенности", - заявил министр финансов Франции Эрик Ломбар в интервью телеканалу TF1.

Менее двух месяцев назад парламент страны принял бюджет на 2025 год, основанный на прогнозе увеличения ВВП Франции в этом году на 0,9%.

Ломбар отметил, что правительство может повысить или понизить прогноз роста ВВП в зависимости от хода переговоров с США.

По его словам, правительство Франции намерено придерживаться плана сокращения бюджетного дефицита до 5,4% ВВП в текущем году. Власти не намерены повышать налоги или корректировать госрасходы в этом году, несмотря на ухудшение прогноза роста ВВП, отметил Ломбар.

Франция
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