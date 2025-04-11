Трамп пообещал оперативно обнародовать обстоятельства крушения вертолета в Нью-Йорке

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Шесть человек, включая троих детей, стали жертвами крушения вертолета в Нью-Йорке, сообщил мэр города Эрик Адамс на пресс-конференции.

Экскурсионный вертолет в четверг днем упал в реку Гуздон, на борту кроме пилота находилась семья испанских туристов - супруги и трое ИХ малолетних детей.

Пока причины трагедии не приводятся.

Президент США Дональд Трамп пообещал оперативно обнародовать обстоятельства крушения вертолета.

"Объявления о том, что именно произошло и как, будут сделаны в ближайшее время!" - написал Трамп в соцсети, назвав инцидент "ужасным".