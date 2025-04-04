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Турция может создать в Сирии две военные базы

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Анкара и новые власти Сирии достигли предварительной договоренности о создании двух турецких военных баз в этой арабской стране, сообщили израильские СМИ.

Одна из баз разместится на авиабазе Тияс (Т4) близ Пальмиры в центральной части Сирии, другая - на военном аэродроме Менаг в 13 км от границы с Турцией.

По данным арабских СМИ, Турция уже начала перевод под свой контроль авиабазы Т4, на объекте ведутся строительные работы, и в дальнейшем Анкара намерена развернуть там системы противовоздушной обороны. Арабские источники не исключают, что Турция может перебросить на базу Тияс и приобретенные у России системы противовоздушной обороны С-400.

В ночь на 3 апреля израильская авиация нанесла массированные удары по Т4 и ряду других авиабаз в Сирии. По данным израильских СМИ, эти атаки были призваны послать Турции сигнал о недопустимости усиления ее военного присутствия в Сирии.

Хроника 08 декабря 2024 года – 04 апреля 2025 годаСмена власти в Сирии
Турция С-400 Сирия Тияс Менаг Т4
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