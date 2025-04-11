Уиткофф посетил в Петербурге синагогу в преддверии Песаха

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Посланник президента США Стивен Уиткофф с женой посетили Большую Хоральную синагогу Петербурга, сообщает сайт синагоги.

Там он встретился с главным раввином Петербурга Менахем-Менделом Певзнером и председателем общины Марком Грубаргом. Главы общины вручили высокому гостю мацу и кошерное вино. Участники встречи поздравили друг друга с наступающим праздником.

"Встреча прошла в теплой доброжелательной обстановке. Визит состоялся в преддверии Песаха - праздника свободы. Это одна из центральных дат еврейского календаря", - сказано в сообщении.

Кроме того, Грубарг побеседовал с Уиткоффом о недельной главе Торы "Цав" и предложил ему "при возможности задержаться на денек и отпраздновать пасхальный седер вместе с еврейской общиной".

На встрече также присутствовал гендиректор РФПИ, спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев.

Спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф прилетел в Петербург, где в пятницу работает президент России Владимир Путин. Как сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, ожидается встреча Путина и Уиткоффа, на которой будут обсуждаться различные аспекты украинского урегулирования, двусторонние отношения и нормализация деятельности диппредставительств.