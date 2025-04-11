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Командующая военной базой США в Гренландии уволена после критики политики Вашингтона

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Командующая американской базой космических сил в Гренландии Сьюзан Мейерс отправлена в отставку, сообщили в Командовании космических операций США.

"Полковник Сьюзан Мейерс отстранена от командования базой Питуффик в связи с утратой уверенности в ее способности руководить - говорится в пресс-релизе. - Исполнение обязанностей командира предполагает приверженность высочайшим стандартам поведения, в особенности применительно к сохранению беспристрастности в политических вопросах".

По данным AP, после недавнего визита в Гренландию вице-президента Джея Ди Вэнса Мейерс разослала всем сотрудникам базы электронное письмо, содержавшее слова поддержки в адрес властей Дании и Гренландии. Представитель Пентагона Шон Парнелл в связи с произошедшим отметил в соцсети X, что ведомство "не приемлет нарушений субординации и действий, идущих вразрез с линией президента Трампа".

Визит Вэнса в Гренландию в конце марта привел к ожесточенной полемике между американскими и датскими властями на фоне территориальных притязаний президента США Дональда Трампа на остров.

Трамп, в частности, заявлял, что не намерен отказываться от варианта его силового захвата. Вэнс в ходе визита в Гренландию выбирал более мягкие формулировки: он выразил мнение, что Гренландия в случае обретения независимости от Дании сможет самостоятельно выстраивать отношения с Вашингтоном.

Гренландия США Пентагон Дания Питуффик Сьюзан Мейерс Джей Ди Вэнс
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