США и Иран проведут в Омане переговоры по иранской ядерной программе

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Представители США и Ирана встретятся в Омане в субботу для обсуждения иранской ядерной программы.

Агентство "Тасним" со ссылкой на иранский МИД сообщало, что делегации на переговорах возглавят министр иностранных дел Исламской республики Аббас Аракчи и спецпосланник президента США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф.

Ранее портал Axios со ссылкой на источники сообщал, что Иран предложит США заключить временное соглашение, прежде чем продолжить переговоры по всеобъемлющей сделке. По данным источников, иранцы считают достижение сложной и высокотехничной ядерной сделки за два месяца, установленных президентом США Дональдом Трампом, нереалистичным и потому предлагают подобный подход.

Временное соглашение между США и Ираном могло бы включать приостановку некоторых работ Тегерана по обогащению урана, сокращение его запасов урана, обогащенного на 60%, и предоставление инспекторам ООН более широкого доступа к ядерным объектам страны, заявили собеседники портала.

В Тегеране в преддверии переговоров призвали США воздержаться от угроз в адрес Ирана. Власти страны подчеркнули, что придерживаются принципа взаимного уважения в диалоге и отвергают любые формы запугивания и давления.

При этом неизвестно, будут ли переговоры прямыми. Американская сторона настаивает на этом, однако в Иране не раз заявляли о том, что обсуждения будут проводиться через посредников. По словам источников The New York Times, Иран заявил Вашингтону, что открыт и готов к прямым переговорам, если встреча в Омане пройдет успешно.

Вместе с тем в госдепе США сообщали, что переговорщики на встрече попытаются определить, какие могут быть варианты решения иранской ядерной проблемы, и это будут "не переговоры как таковые".

Западные СМИ напоминают, что в октябре 2025 года истечет срок действия соглашения по иранской ядерной программе Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), подписанный в 2015 году "шестеркой" международных посредников (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Ираном. Соглашение предполагало снятие с Ирана санкций в обмен на ограничение Тегераном ядерной программы. В мае 2018 года бывший тогда президентом США Дональд Трамп вышел из ядерной сделки и восстановил односторонние антииранские санкции. В ответ Тегеран начал поэтапно сокращать свои обязательства по ограничению ядерной программы в рамках соглашения.

За ходом обсуждения следят по всему миру. Портал Axios со ссылкой на осведомленные источники сообщал, что, по мнению премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, шансы на заключение ядерной сделки между США и Ираном крайне малы.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что в Москве поддерживают инициативу проведения прямых переговоров между Вашингтоном и Тегераном. Также в МИД РФ заявили о готовности в случае необходимости оказать содействие на переговорах.

Вместе с тем в МИД КНР призывали США подойти к переговорам ответственно.

Ранее Аракчи заявлял, что Иран будет готов к переговорам по ядерной программе при условии отмены санкций против него. Он отмечал, что прямые переговоры с США, продолжающими угрожать применением силы в нарушение Устава ООН, не имеют смысла. Однако, добавил Аракчи, Тегеран желает развивать вариант с опосредованными переговорами.

Трамп в письме на имя верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи установил срок в два месяца для заключения нового мирного соглашения по атому. Позднее в интервью NBC американский президент предупредил, что если Вашингтон и Тегеран не достигнут соглашения по иранской ядерной программе, то США осуществят мощную бомбардировку Ирана.

В свою очередь в конце марта Аракчи направил Трампу ответ на письмо о переговорах по иранской ядерной программе, в котором подтвердил позицию Тегерана. Глава иранского МИД заявлял, что письмо Трампа содержало "больше угрожающую позицию", но, по его словам, открывало и "некоторые возможности" для Ирана.