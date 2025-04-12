Президент США заявил, что находится в хорошей физической форме

Президент США Дональд Трамп Фото: Anna Moneymaker/Getty Images

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп сообщил о положительных результатах прошедшего медицинского осмотра.

"В целом я чувствовал, что нахожусь в очень хорошей форме. Хорошее сердце. Добрая душа. Очень хорошая душа", - сказал он журналистам президентского пула.

Президент добавил также: "Я решил, что хочу немного отличаться от Байдена. Я прошел когнитивный тест. Не знаю, что вам сказать, кроме того, что я правильно ответил на все вопросы".

Как сообщали СМИ, медосмотр в правительственном госпитале имени Уолтера Рида продолжался около четырех часов. Белый дом обещал обнародовать выводы врачей о состоянии здоровья американского лидера.