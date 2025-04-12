Трамп продлил на год режим ЧС в Штатах, введенный в 2021 году

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп принял решение продлить еще на один год режим чрезвычайной ситуации, введенный в апреле 2021 года в связи с действиями России, свидетельствует опубликованный в субботу документ в Федеральном реестре США.

"Я продлеваю на один год режим национальной чрезвычайной ситуации, объявленный указом 14024", - говорится в документе.

На сайте Минфина США указано, что указ 14024 "устанавливает режим ЧС, в рамках которого могут вводиться санкции против физлиц и юрлиц, содействующих определенной вредоносной иностранной деятельности РФ". В сообщении отмечается, что этот режим не связан с украинским конфликтом.

Американские СМИ напоминают, что в США введение подобных мер позволяет президенту страны принимать дополнительные меры по решению той или иной проблемы. Отменить режим ЧС может Конгресс.

15 апреля 2021 года на тот момент президент США Джо Байден ввел режим ЧС из-за "вредоносных действий" России. Он отмечал, что Москва, в частности, участвует во "враждебной киберактивности в отношении США и их союзников и партнеров" и "подрывает безопасность стран и регионов, важных для безопасности США", в нарушение принципов международного права, включая территориальный суверенитет других государств.