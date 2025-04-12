В Белом доме назвали консультации с Ираном конструктивными

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Консультации между американской и иранской сторонами по ядерной проблеме прошли в конструктивном ключе, следующая встреча состоится 19 апреля, заявили в субботу в Белом доме.

"Обсуждения прошли очень позитивно и конструктивно", - говорится в пресс-релизе администрации США.

Согласно заявлению, спецпосланник президента США по Ближнем Востоку Стив Уиткофф "указал главе МИД Ирана Аракчи, что у него были инструкции от президента Трампа о необходимости урегулировать разногласия между двумя странами путем диалога и дипломатии, если это возможно".

В Белом доме также подтвердили, что следующий раунд консультаций пройдет 19 апреля. Ранее дату новой встречи анонсировал Аракчи.

Иранский МИД сообщил ранее, что делегации Ирана и США завершили в субботу раунд консультаций в Омане по ядерной проблеме и договорились провести новую встречу на следующей неделе.

По данным иранской стороны, субботние переговоры продлились около 2,5 часов, в роли посредника на них выступили власти Омана. При этом в Тегеране отметили, что главы обеих делегаций несколько минут общались напрямую по завершении переговорного процесса.