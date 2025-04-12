Следующий раунд переговоров США и Ирана запланирован на 19 апреля

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Второй раунд иранско-американских консультаций намечен на 19 апреля, сообщил в субботу глава МИД Ирана Аббас Аракчи. Его слова приводят ближневосточные СМИ.

Он заявил, что в ходе второго этапа будут обсуждаться "общие рамки потенциального соглашения".

Он добавил, что состоявшиеся ранее в субботу консультации прошли конструктивно. Министр отметил, что иранская и американская стороны за субботу четыре раза обменивались сообщениями через оманских посредников.

Ранее в иранском МИД сообщили, что делегации Ирана и США завершили в субботу раунд консультаций в Омане по ядерной проблеме и договорились провести новую встречу на следующей неделе.