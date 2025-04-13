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В Ереване считают, что Баку не готов подписать мирный договор

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Глава МИД Армении Арарат Мирзоян заявил, что со стороны Азербайджана не слышно о готовности подписать мирный договор.

"Мы готовы сделать это (подписать договор - ИФ) в ближайшее время. О такой готовности со стороны Азербайджана не слышно", - сказал он в интервью армянскому изданию CivilNet.

В то же время Мирзоян подчеркнул, что будет сделано всё для того, чтобы процесс не зашел в тупик.

Ранее в субботу "на полях" Анталийского дипломатического форума Мирзоян провел двусторонние встречи с главами МИД Азербайджана и Турции Джейхуном Байрамовым и Хаканом Фиданом.

Азербайджан Армения Арарат Мирзоян
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