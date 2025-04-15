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ХАМАС изучает предложение о прекращении огня в секторе Газа

ХАМАС изучает предложение о прекращении огня в секторе Газа
Эвакуация гражданского населения Газы из кварталов Туффа и Шуджайия, 11 апреля 2025 г.
Фото: Хасан Алзаанин/ТАСС

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Палестинское движение ХАМАС заявило, что знакомится с новым предложением Израиля по прекращению огня в секторе Газа и даст ответ в ближайшем будущем.

Как заявили в движении, его руководство "с большой (...) ответственностью изучает предложение, полученное им от братьев-посредников, и представит свой ответ на него как можно скорее".

"Движение подтверждает свою твердую позицию о том, что любое будущее соглашение должно предусматривать постоянное прекращение огня, полный вывод оккупационных сил из сектора Газа, подлинную сделку по обмену пленными, начало серьезного процесса восстановления того, что было разрушено (...) и снятие несправедливой осады с нашей территории", - говорится в заявлении.

Ранее египетский телеканал Al Qahera News сообщил, что Каир получил предложение Израиля о прекращении огня в Газе и начале переговоров о постоянном прекращении огня.

По данным источника телеканала, предложение было передано ХАМАС.

Тем временем официальный представитель ХАМАС Сами Абу Зухри заявил, что движение отклоняет требование Израиля о разоружении, которое содержится в новом предложении о прекращении огня.

"Требование разоружить ХАМАС неприемлемо. (...) Это не просто красная линия. Это миллион красных линий", - сказал он в интервью телеканалу Al Jazeera.

По его мнению, премьер-министр Израиля предлагает не соглашение о прекращении огня, а соглашение о капитуляции.

"Он выдвигает эти невыполнимые требования, чтобы провалить любые усилия по достижению соглашения о прекращении огня", - заявил представитель ХАМАС.

Он добавил, что ХАМАС продолжит участвовать в переговорах, чтобы положить конец войне.

Хроника 07 октября 2023 года – 15 апреля 2025 годаОбострение палестино-израильского конфликта
ХАМАС Газа Израиль
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