В Белоруссии заявили об активизации авиаразведки НАТО на границе республики

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Военная авиация НАТО значительно усилила активность у западной границы Белоруссии, сообщает в воскресенье белорусский гостелеканал СТВ со ссылкой на Минобороны республики.

"Из наблюдений: активность крылатых разведчиков вдоль наших западных границ значительно увеличилась", - говорится в сообщении.

Отмечается, что "в отдельные дни с аэродромов Балтии и Польши количество вылетов увеличивается до 12".

"В период западных учений тактическая авиация НАТО взлетает в нашу сторону до полусотни раз", - информирует телеканал.