Польша увеличит число пограничников на границе с Белоруссией

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - На границу с Белоруссией будет дополнительно направлено 1,5 тыс. сотрудников Пограничной стражи, в дополнение к 3,5 тыс. уже несущим там службу, заявил министр внутренних дел и администрации Польши Томаш Семоняк.

"Мы решили, что в следующем году увеличим количество сотрудников (погранслужбы - ИФ) на 1 500. Идея заключается в том, чтобы сконцентрировать силы и ресурсы на защите восточной границы Польши", - сказал глава польского МВД, которого цитирует пресс-служба ведомства.

"Мы хотим дать офицерам Пограничной стражи новые инструменты, чтобы они могли использовать свои навыки и действовать в крайне сложных условиях", - добавил он, не уточняя, о каком оснащении и вооружении идет речь.

В настоящее время, по данным польских ведомств, в охране польско-белорусской границы задействовано около 3,5 тыс. сотрудников погранслужбы, более 6 тыс. солдат, не считая резерва, и 350 офицеров полиции.