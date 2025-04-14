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Социал-демократы побеждают на окружных и муниципальных выборах в Финляндии

Мэром Хельсинки может стать выходец из семьи россиян

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Оппозиционная Социал-демократическая партия (СДП) Финляндии побеждает на прошедших в воскресенье окружных и муниципальных выборах.

Предварительно, после подсчета 95% голосов, ей отдали предпочтение чуть более 23% избирателей. Она обошла правящую на республиканском уровне побеждавшую на местных выборах ранее четыре срока подряд Национальную коалиционную партию, у которой немногим более 21% голосов.

Председатель СДП Антти Линдтман заявил журналистам, что "победа на муниципальных выборах, где коалиционная партия доминировала в течение 20 лет, - это большое достижение".

"Это действительно указывает на то, что финны проголосовали за перемены", - отметил он.

Третье место заняла Центристская партия, получившая около 20%.

Самое большое поражение, по мнению обозревателей, потерпела входящая в коалицию национал-радикальная партия "Истинные финны": она находится на шестом месте с 7,6% поддержки, сократив свой результат по сравнению с предыдущими местными выборами 2021 года на 6,9%.

В Финляндии региональные и муниципальные выборы представляют собой два различных голосования, которые проходят одновременно на одних и тех же избирательных участках. Региональные выборы сосредоточены на улучшении и обеспечении социальных и медицинских услуг, тогда как на муниципальных обсуждают общие вопросы инфраструктуры и управления.

В Хельсинки и на Аландских островах региональные выборы не проходили, так как муниципальные власти Хельсинки и правительство Аландских островов отвечают за организацию услуг самостоятельно.

В голосовании на окружных выборах приняли участие 51,7% избирателей, на муниципальных 54,2%.

На региональные и муниципальные выборы выдвинуто около 30 тыс. кандидатов от 16 политических партий.

Принять участие в голосовании в Финляндии могут граждане государства, проживающие постоянно граждане государств ЕС, Исландии и Норвегии, а также граждане третьих стран, которые проживали в Финляндии не менее двух лет. Так, в этом году в стране насчитывается более 260 000 иностранцев, которым разрешено голосовать на муниципальных и региональных выборах и их доля по сравнению с предыдущими выборами 2021 года увеличилась с 4,7% до 5,7%.

Многие партии выдвинули кандидатами в депутаты русскоговорящих жителей. Больше всего говорящих на русском языке выдвинула оппозиционная Социал-демократическая партия: 13 кандидатов, которые баллотировались в разных регионах страны.

Так, по предварительным итогам голосования мэром Хельсинки может стать Даниэль Сазонов, семья которого прибыла в Финляндию в 90-х годах прошлого столетия из России и получил финское гражданство в девятилетнем возрасте вместе с матерью.

Он был выдвинут кандидатом в мэры столицы Национальной коалиционной партией и по традиции кандидат от победившей партии становится главой города. "Национальная коалиционная партия снова стала крупнейшей партией в Хельсинки", - сказал Сазонов после подсчета 99,7% голосов.

Здесь также не исключают, что место в совете города Лаппеенранта получит и родившийся в России Иван Девяткин, один из основателей Александровского общества, выступающего за открытие границы с Россией.

Финляндия выборы Социал-демократическая партия Хельсинки Даниэль Сазонов
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