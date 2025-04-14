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Трамп объявит о пошлинах на импорт полупроводников на следующей неделе

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Дональд Трамп анонсировал введение на следующей неделе пошлин на импорт полупроводников, размер тарифов президент США не уточнил.

"Пошлины будут введены в действие в ближайшем будущем", - заявил Трамп журналистам президентского пула.

"Как мы поступили со сталью, как мы поступили с автомобилями, как мы поступили с алюминием (...), мы сделаем то же самое с полупроводниками, чипами и многими другими вещами. И это произойдет в самом ближайшем будущем", - отметил он.

По его словам, он хочет, чтобы чипы, полупроводники и другие товары производились в США.

Трамп не стал уточнять о каком размере пошлины на полупроводники идет речь.

"Я собираюсь объявить об этом на следующей неделе", - сообщил американский лидер.

Президент США также пообещал очень скоро объявить о пошлинах на фармацевтические препараты.

"Установив тарифы для компаний, которые находятся за пределами этой страны, мы собираемся производить наши лекарства в США, чтобы в случае войны, в случае чего угодно, мы не зависели от Китая и различных других стран", - заявил он.

Отвечая на вопрос репортера о тарифах на электронику такую, как смартфоны и планшеты, Трамп сказал: "Об этом будет объявлено очень скоро, и мы будем обсуждать это, но мы также поговорим с компаниями. (...) Нам нужна определенная гибкость. (...) А в финансовом отношении наша страна станет сильнее, чем когда-либо".

США Дональд Трамп полупроводники лекарства пошлины
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