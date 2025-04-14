Каллас объявила о пакете помощи палестинцам в 1,6 млрд евро к 2027 году

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - ЕС выделит 1,6 млрд евро к 2027 году на поддержку палестинцев на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, сообщила в понедельник глава дипломатии ЕС Кая Каллас.

"Мы усиливаем поддержку палестинского народа. 1,6 млрд евро, которые мы выделим до 2027 года, помогут стабилизировать ситуацию на Западном берегу реки Иордан и в Газе", - написала Каллас в соцсети X.

Она подчеркнула, что ЕС нацелен на оказание помощи в восстановлении инфраструктуры, а также - в оказании гуманитарной помощи и в поддержке палестинских беженцев.



