ЕС осуждает действия Израиля в Газе и обеспокоен ситуацией на Западном берегу Иордана

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Глава дипломатии ЕС Кая Каллас выразила солидарность с палестинским народом в связи с "гибелью людей и разрушениями в секторе Газа".

"Мы осудили полную блокаду помощи для сектора Газа. Израиль должен полностью возобновить доставку гуманитарной помощи", - заявила Каллас в понедельник на пресс-конференции в Люксембурге после первого в истории диалога высокого уровня между Евросоюзом и Палестинской национальной администрацией (ПНА), в котором принял участие премьер-министр и министр иностранных дел ПНА Мухаммед Мустафа.

По словам высокого представителя ЕС по иностранным делам, в Евросоюзе очень обеспокоены ухудшающейся ситуацией на Западном берегу реки Иордан - перемещением десятков тысяч людей, а также ограниченным доступом для них к здравоохранению и образованию.

Она добавила, что ЕС решительно выступает против политики Израиля по созданию поселений, в том числе в Восточном Иерусалиме и вокруг него.

"Мы призываем Израиль прекратить расширение поселений. Мы ввели санкции против экстремистских поселенцев, и я буду работать над достижением консенсуса (государств-членов ЕС - ИФ) по дальнейшим ограничительным мерам", - сказала Каллас.

Она повторила позицию Европейского союза, что не существует военного пути для урегулирования конфликта.

"Возобновление переговоров - единственный способ положить конец страданиям обеих сторон. Мы твердо верим в переговорное решение о сосуществовании двух государств", - заявила глава европейской дипломатии.

Ранее в понедельник Европейская комиссия объявила, что по случаю первого диалога между Евросоюзом и ПНА предлагает многолетнюю программу комплексной поддержки на 1,6 млрд евро для содействия восстановлению и устойчивости Палестины. Программа рассчитана на период с 2025 по 2027 год.