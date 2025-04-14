ХАМАС отправляет делегацию в Катар для продолжения переговоров с Израилем о перемирии в Газе

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Группировка ХАМАС направляет в Катар делегацию с целью продолжить непрямые переговоры с Израилем о возобновлении режима прекращения огня в секторе Газа, сообщает в понедельник Associated Press (AP) со ссылкой на неназванного представителя группировки.

"Он сказал, что переговоры в Катере должны пройти позднее на этой неделе или на следующей", - информирует агентство.

Собеседник AP также сказал, что переговорщики за последние дни обсуждали в Каире новое возможное соглашение о прекращении огня, включающее освобождение ХАМАС 8-10 заложников. Однако, уточнил источник, камнем преткновения остается вопрос, будет ли предусматривать новое соглашение окончательное завершение боевых действий в анклаве.

По некоторым данным, переговоры в Каире не привели к прорыву.

18 марта в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили о возобновлении массированных ударов по принадлежащим группировке ХАМАС объектам в Газе. В ХАМАС в свою очередь заявили, что израильское правительство своим решением возобновить боевые действия подвергает опасности жизни остающихся в Газе заложников.

В Минздраве Газы сообщили в понедельник, что за сутки в больницы доставили 38 погибших. Всего, по данным ведомства, с момента окончания перемирия в анклаве погибли более 1,6 тыс. человек.

Между тем, газета The Jerusalem Post отмечает, что масштаб боевых действий, однако, существенно уменьшился. По ее данным, на 9 апреля военные ликвидировали еще 300 бойцов ХАМАС. Между тем, при начале наземной операции ЦАХАЛ в секторе в 2023 году только за первые 20 дней удалось ликвидировать 5 тыс. бойцов ХАМАС.

The Jerusalem Post напоминает: 9 апреля ее источники сообщили, что при нынешних темпах наступления ЦАХАЛ на уничтожение ХАМАС уйдут годы.

Ранее Ynet также сообщал со ссылкой на военный источник, что начальник Генштаба ЦАХАЛ Эяль Замир говорил кабмину о неспособности добиться политических целей правительства в отношении сектора Газа из-за нехватки военнослужащих, а также из-за недостаточных дипломатических усилий израильских властей.

В свою очередь некоторые источники The Jerusalem Post опровергли эту информацию, другие подтвердили.

7 октября 2023 года группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС в секторе Газа.