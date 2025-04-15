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Демократы Палаты представителей США представили законопроект об ужесточении санкции против РФ

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Высокопоставленный член комитета по иностранным делам Палаты представителей США, демократ Грегори Микс и бывший лидер большинства в нижней палате Конгресса Стени Хойер представили в понедельник законопроект, направленный на поддержку Украины и ужесточение санкций в отношении России.

"США должны оставаться приверженными укреплению способности Украины вести переговоры о справедливом и приемлемом прекращении (боевых действий - ИФ)", - заявил Микс, его слова цитируются в пресс-релизе, опубликованном на сайте комитета.

Многочисленные санкции и другие экономические меры против России законопроект введет в случае, если урегулирование украинского кризиса не будет достигнуто.

Так, законопроект предусматривает введение жестких санкций и экспортного контроля в отношении финансовых учреждений, нефтяной и горнодобывающей промышленности, а также российских чиновников.

Кроме того, документ включает положения, направленные на выделение помощи Украине в области безопасности и привлечение ресурсов для ее восстановления.

США Украина Грегори Микс Стени Хойер
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