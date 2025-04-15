Белый дом обратится в Конгресс с просьбой о сокращении финансирования ряда структур

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Администрация США планирует обратиться к Конгрессу с просьбой одобрить сокращение на более чем $9 млрд финансирования агентств, которые президент Дональд Трамп считает нужным ликвидировать, сообщила The Hill.

"В запросе упоминаются различные аспекты финансирования, используемого теми организациями, которые не соответствуют приоритетам администрации Трампа", - говорится в сообщении.

В частности, в список вошли Корпорации общественного вещания, деньги для Агентства по международному развитию (USAID) и таких структур, как Американский институт мира.

Представитель Белого дома подтвердил изданию, что пакет мер будет направлен в Конгресс, когда законодатели вернутся с пасхальных каникул. Для того, чтобы ликвидировать финансирование, одобренное Конгрессом, потребуется простое большинство как в Палате представителей, так и в Сенате, пишет The Hill.

Агентство Associated Press (AP) сообщает, что Административно-бюджетное управление Белого дома предложило также закрыть ряд зарубежных дипломатических представительств и прекратить финансирование почти всех международных организаций, включая ООН и многие из ее учреждений и штаб-квартиру НАТО.

Предложение было представлено в госдепартамент на прошлой неделе и все еще находится на предварительной стадии рассмотрения.

Однако, "как ожидается, оно будет одобрено ни руководством департамента, ни Конгрессом", отмечает АР.