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Ключевым моментом переговоров США и Ирана станет верификация ядерной программы Тегерана

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Результаты переговоров Вашингтона и Тегерана по ядерной проблеме будут зависеть от проверки иранской программы обогащения урана, сообщил спецпосланник президента США Стив Уиткофф в эфире телеканала Fox News.

По его словам, переговоры будут сфокусированы на "двух критически важных моментах".

"Это во многом касается верификации программы обогащения, а затем, в конечном счете, верификации вооружений. Сюда включены ракеты, типы ракет, которые они у себя накопили, и сюда же включен ядерный инициатор для бомбы", - сказал Уиткофф.

Ранее агентство IRNA со ссылкой на официального представителя министерства иностранных дел Ирана Исмаила Багаи сообщило, что следующий раунд переговоров между Ираном и США состоится в Маскате (Оман) в субботу, 19 апреля.

В минувшие выходные иранская и американская делегации провели в столице Омана первый раунд консультаций. По их итогам сообщалось, что стороны договорились о новой встрече.

Иран Оман Тегеран США Стив Уиткофф
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