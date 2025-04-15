Российское посольство в Швеции подверглось акту вандализма

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Неизвестные сбросили ёмкости с краской на территории российской дипмиссии в Стокгольме, посольство направило властям Швеции ноту с требованием обеспечить безопасность диппредставительства.

"Рано утром 15 апреля посольство России в Стокгольме подверглось очередному акту вандализма. На асфальт перед центральным входом в служебное здание дипмиссии, а также перед жилым комплексом на ее территории (где также расположена школа при посольстве) были сброшены емкости с краской", - говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале посольства РФ в Швеции.

В сообщении отмечается, что посольство незамедлительно информировало шведскую полицию о случившемся.

"В МИД Швеции направлена нота с требованием надлежащим образом исполнять обязанности принимающей стороны согласно Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года в части обеспечения неприкосновенности и безопасности российского диппредставительства", - добавили в дипмиссии, отметив, что это уже одиннадцатый подобный эпизод за прошедший год.