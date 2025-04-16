Google в Великобритании предъявили иск на 5 млрд фунтов стерлингов

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Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - В Апелляционный суд по вопросам конкуренции (Competition Appeal Tribunal) Великобритании подан иск о взыскании с Google, входящей в Alphabet Inc., более 5 млрд фунтов стерлингов ($6,6 млрд) для возмещения ущерба, причиненного использованием компанией ее доминирующих позиций на рынке онлайн-поиска для повышения цен на рекламу.

В поданном в среду коллективном иске заявляется, что IT-гигант злоупотребляет своим положением для ограничения работы конкурирующих поисковых систем, чтобы укрепить монопольные позиции и сделать себя единственной выгодной платформой для размещения поисковой рекламы в интернете, пишет CNBC.

Иск подан экспертом в сфере антимонопольного права Ор Брук от имени британских компаний и организаций, размещавших рекламу в поисковой системе Google с 1 января 2011 года до момента подачи иска.

У местных рекламодателей практически нет выбора, кроме как использовать данную платформу для продвижения своих товаров и услуг, говорится в заявлении, опубликованном Брук во вторник.

"Регуляторы по всему миру называют Google монополистом, - отмечает она. - Google использует свое доминирующее положение на рынке поиска и поисковой рекламы, чтобы завышать цены для рекламодателей".

В иске утверждается, что компания предпринимала шаги для ограничения конкуренции в сфере поиска, в том числе заключала сделки с производителями смартфонов, чтобы предустанавливать приложения Google Search и Chrome на устройства Android, а также заплатила Apple миллиарды долларов за то, чтобы Google была поисковой системой, используемой по умолчанию в ее браузере Safari.