Поиск

Google в Великобритании предъявили иск на 5 млрд фунтов стерлингов

Google в Великобритании предъявили иск на 5 млрд фунтов стерлингов
Фото: Carl Court/Getty Images

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - В Апелляционный суд по вопросам конкуренции (Competition Appeal Tribunal) Великобритании подан иск о взыскании с Google, входящей в Alphabet Inc., более 5 млрд фунтов стерлингов ($6,6 млрд) для возмещения ущерба, причиненного использованием компанией ее доминирующих позиций на рынке онлайн-поиска для повышения цен на рекламу.

В поданном в среду коллективном иске заявляется, что IT-гигант злоупотребляет своим положением для ограничения работы конкурирующих поисковых систем, чтобы укрепить монопольные позиции и сделать себя единственной выгодной платформой для размещения поисковой рекламы в интернете, пишет CNBC.

Иск подан экспертом в сфере антимонопольного права Ор Брук от имени британских компаний и организаций, размещавших рекламу в поисковой системе Google с 1 января 2011 года до момента подачи иска.

У местных рекламодателей практически нет выбора, кроме как использовать данную платформу для продвижения своих товаров и услуг, говорится в заявлении, опубликованном Брук во вторник.

"Регуляторы по всему миру называют Google монополистом, - отмечает она. - Google использует свое доминирующее положение на рынке поиска и поисковой рекламы, чтобы завышать цены для рекламодателей".

В иске утверждается, что компания предпринимала шаги для ограничения конкуренции в сфере поиска, в том числе заключала сделки с производителями смартфонов, чтобы предустанавливать приложения Google Search и Chrome на устройства Android, а также заплатила Apple миллиарды долларов за то, чтобы Google была поисковой системой, используемой по умолчанию в ее браузере Safari.

Apple Google Великобритания
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Молдавия получит от Евросоюза системы ПВО

Президента Италии госпитализировали для плановой операции на сердце

Рубио и Уиткофф посетят Францию для переговоров по Украине и Ирану

Что случилось этой ночью: среда, 16 апреля

Уолл-стрит слабо снизилась во вторник на сохранении рисков торговой войны с Китаем

Уолл-стрит слабо снизилась во вторник на сохранении рисков торговой войны с Китаем

Советник шефа Пентагона отправлен в отпуск из-за расследования утечки информации

Госдепартамент США отменил 139 иностранных программ на сумму $215 млн

Госдепартамент США отменил 139 иностранных программ на сумму $215 млн
Операция США и союзников против хуситов

Авианосец "Карл Винсон" зашел в район Аденского залива к югу от Йемена

Авианосец "Карл Винсон" зашел в район Аденского залива к югу от Йемена

Что произошло за день: вторник, 15 апреля

США начнут поэтапный вывод войск из Сирии в течение двух месяцев

США начнут поэтапный вывод войск из Сирии в течение двух месяцев
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6198 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне77 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ49 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов197 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе387 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2242 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости379 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России73 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии171 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние228 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России61 материалов
ДТП с участием Михаила ЕфремоваДТП с участием Михаила Ефремова140 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });